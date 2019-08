¿Se queda en el Inter? Mauro Icardi entrena así nuevo departamento en Milán

Se pone el casco de obrero y el chaleco naranja para observar – con detenimiento – los trabajos que realizan sobre su nuevo departamento. Ante la ola de rumores sobre su salida del Inter de Milán, Mauro Icardi muestra lo que sería su nueva vivienda en la capital de la moda en Italia al lado de su esposa Wanda Nara. ¿Y su salida del Calcio? Bueno, por el momento no hay noticias mientras entrena a las órdenes del técnico Antonio Conte. Mauro sigue firme.



Tras el cierre del mercado en la Premier League, a Icardi solo le quedan dos alternativas: cambiar de equipo en el Calcio de Italia o viajar a España para jugar en LaLiga. La segunda posibilidad parece difícil ante la llegada de Luka Jovic al Real Madrid y la presencia de Álvaro Morata y Diego Costa en el Atlético de Madrid. Entonces, solo queda la posibilidad de jugar en la Juventus de Cristiano Ronaldo, pero el Inter no quiere romper la cláusula ‘Anti Juve’ en Italia.



Icardi viendo su nuevo departamento en Italia. (Foto: Instagram) Icardi viendo su nuevo departamento en Italia. (Foto: Instagram)

Por ende, Mauro Icardi y Wanda Nara lucen tranquilos con su situación. De permanecer otra temporada más en el Inter, a Conte no le quedaría otra que utilizar a un atacante que mantiene buenos números de goleo en el Calcio. ¿Reforzar a la ‘Juve’ o quedarse con Icardi? Ese es el dilema. Mientras tanto, el atacante argentino tan solo muestra su nueva casa.



Icardi ha sido sondeado por el Real Madrid, Manchester United, Juventus y otros clubes más en el ‘Viejo Continente’, pero la incertidumbre que genera Wanda Nara es un factor que hace que los directivos no terminen apostando por un jugador de talla del atacante. Pasa lo mismo con la Selección. Ya sea con Jorge Sampaoli o Lionel Scaloni, Icardi simplemente no está.



Inter debuta el lunes contra el Lecce por la jornada 1 de la Serie A. El libro de pases cierra el domingo, por lo que quedan solos algunos días para que se defina todo.



► Pesadilla del Real Madrid: ¿en qué anda el equipazo del Dortmund que lo goleó 4-1 en 2013? [FOTOS]



► La confesión del entorno de Dembélé sobre una ‘inconducta’ ante su lesión de cinco semanas



► Basta con el racismo: Pogba recibió insultos tras fallar penal y Manchester United se pronunció



► Una lágrima en el ojo: Dembélé arruina una venta del Barcelona a la Juventus