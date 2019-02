Un nuevo capítulo más: ‘pelea’ de Spalletti con Wanda Nara con un Icardi con ‘poco corazón’

El punto de inflexión parece ser Wanda Nara. La representante y esposa del delantero de la Selección Argentina crea muchos conflictos en el entorno del atacante y el Inter de Milán. Primero se frenaron las negociaciones para una ‘casi segura’ renovación con el club, luego le quitaron la cinta de capitán y ahora aparece un nuevo capítulo en la conferencia del técnico Luciano Spalletti, quien prefiere no hablar del jugador formado en el Barcelona.



Contamos la historia. A su llegada a su charla con los medios de prensa de Milán, le consultaron a Spalletti por la situación de Icardi en el Inter de Milán. “Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas y a partir de ahora no hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están. Punto. No voy a hablar más de eso”, indicó el entrenador interista, aunque un reportero le ‘picó’ un poco la lengua y dio una aseveración sobre Icardi.



Spalletti fue consultado sobre si esa frase era porque esperaba que Mauro Icardi se comunicara con él, a raíz de una posible operación que lo dejaría fuera el resto de la temporada. El técnico lo negó, aunque dejó entrever que no deja el corazón por la plantilla, como sí lo hacen el resto de sus compañeros desde el inicio de la temporada en Italia.



“Lo dije porque tengo que hablar sobre los otros. Son los otros los que vienen al campo de juego, vienen a entrenar y tienen el corazón puesto en el destino del Inter", finalizó.



Al escuchar las palabras de Spalletti, Wanda Nara, pareja y representante de Mauro Icardi, utilizó sus redes sociales para contestarle, al darle RT en Twitter a los usuarios que critican el accionar de Spalletti y elogian al argentino. Como puede saber, ya no sabe que hacerse con la situación actual del futbolista, el entrenador, el equipo y su representante.



Hace unas semanas, el diario ‘Marca’ aseguraba que Icardi no iba a llegar al Real Madrid por la relación que generaba Wanda Nara en el vestuario de los equipos. Ese punto parece haber colmado la paciencia de Icardi en el Inter. Que deparará su futuro en el mercado de fichajes.



