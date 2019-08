Una dupla con el ‘Chucky’ Lozano: Icardi puede dar el golpe en la Serie A

Primero fue el ‘Chucky’ Lozano para la emoción todo México y ahora podría ser Mauro Icardi quien dé el golpe en el mercado de pases de verano. El delantero argentino, quien s e encuentra viendo una nueva propiedad en la ciudad de Milán , podría convertirse en los próximos días en el refuerzo del Napoli de cara a la siguiente temporada en la Liga Italiana. Todo depende de la decisión de los napolitanos de pagar lo que pide el Inter de Milán, dueño del pase.



De acuerdo a ‘Corriere dello Sport’, el Inter de Milán habría solicitado 65 millones de euros por el pase del delantero argentino. La esposa y representante del atacante, Wanda Nara, viajaría este jueves al sur de Italia para sentarse a conversar con los napolitanos y ver la posibilidad de un arreglo con el actual jugador que dirige el técnico Antonio Conte.



Icardi no se encuentra en los planes de Conte, por lo que el Inter busca – en los últimos días en el cierre del mercado en Italia – la posibilidad de transferirlo a cualquier equipo que no sea la Juventus. Existe una cláusula ‘Anti Juventus’ para no enviarlo a Turín para reforzar a la plantilla que ya comandan Cristiano Ronaldo y Matthijs de Ligt, mejores jugadores de la ‘Vecchia’.



Más sobre el 'Chucky' e Icardi

‘Chucky’ Lozano pasó exámenes médicos este miércoles y entrenaría el jueves a las órdenes de Carlo Ancelotti para ponerse a punto para el inicio de la Serie A. ¿Icardi hará lo mismo? A más tardar sería oficializado el domingo, si es que se llega a un acuerdo con el Inter.



Mauro Icardi ha sonado para el Manchester United, Juventus y Real Madrid, pero su futuro no termina definiéndose. Todos los problemas extradeportivos siempre han estado relacionados a su esposa, por lo que el entorno de otros clubes no deciden su apuesta. Goles sí tiene.



► ¡Entre los grandes! Chucky Lozano se une a los históricos atacantes que pasaron por el Napoli [FOTOS]



► Dembélé entra a la lista: Arturo Vidal y los casos de indisciplina más recordados en el fútbol



► "Fue la peor experiencia en mi carrera": el sufrimiento de Nicolas Anelka en Juventus



► Ojo, Colombia: Zinedine Zidane mira distinto a James Rodríguez en el Real Madrid