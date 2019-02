La jugosa oferta del Inter para Icardi: el tercer mejor pago de toda Italia

Queda claro que al Real Madrid no irá en el mercado de fichajes de verano. Mientras se filtró la información que no gusta a la directiva de Florentino Pérez con respecto al delantero argentino, en Italia se habla de la nueva oferta del Inter de Milán para que el seleccionado argentino no se marche a otro equipo y decida seguir jugando en el Giuseppe Meazza. La propuesta es interesante y aquí lo detallamos. ¿Se quedará Icardi ?



De acuerdo al medio italiano, el Inter le ha ofrecido un contrato por las próximas cuatro temporadas con un salario de 6.5 millones de euros, con lo que cual le convertiría en el mejor pago de toda la liga italiana, detrás de Cristiano Ronaldo (31 millones) y Paulo Dybala (7 millones) ¿Aceptará el delantero? La oferta supera en dos millones lo que gana en la actualidad, por lo que sería un buen aumento para un atacante criticado.



Por otro lado, en la institución están al tanto del estado del futbolista. Por ello, el argentino tiene que infiltrarse la zona afectada para que vea acción nuevamente. No obstante, dicha idea parece no convencer al atacante.



Según ha publicado el diario Corriere dello Sport , Icardi tiene pensado pasar por el quirófano para hacer un tratamiento más efectivo: limpieza en el lugar lastimado para terminar totalmente con las inflamaciones.



Sin embargo, ese procedimiento implica un alto riesgo en el corto y mediano plazo. El periódico italiano explica que el delantero argentino podría perderse lo que resta de la presente temporada con el Inter de Milán.



