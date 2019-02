"Te extrañaremos": la dolorosa pérdida en la familia de Icardi y Wanda Nara que todos lamentan

Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a ser los protagonistas de la noticia. Esta vez no se trata de la renovación de contrato con el Inter ni de su llegada a Real Madrid, sino de la dolorosa pérdida que han sufrido en su familia. Así lo dieron a conocer los propios argentinos.



A través de sus redes sociales, Wanda Nara lamentó la muerte de su perro 'Coco' con un conmovedor mensaje. "Recuérdame. No llores, por favor. Te llevó en mi corazón y cerca me tendrás (...) Te extrañaremos, te querremos por siempre Cokito", publicó.

Mauro Icardi también expresó la tristeza por perder a la mascota que con Wanda Nara adquirieron hace poco, un perro de braco de Weimar o Weimaraner que hasta tenía un perfil de Instagram con más de 50 mil seguidores.



"Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés, estarás bien y siempre estarás entre nosotros porque tu recuerdo no se borrara nunca. Te queremos mucho Cokito. Tu familia", escribió Mauro Icardi.