El estadio Friuli se vio envuelto en una oscura nube de intolerancia que empañó el hermoso juego del fútbol cuando Mike Maignan, el portero del AC Milan, tomó la decisión de abandonar el campo a la media hora de juego tras ser blanco de insultos racistas provenientes de la grada rival en el enfrentamiento contra el Udinese por la fecha 21 de la Serie A italiana. Sin embargo, lo que sucedió después trascendió la esfera deportiva y llevó al arquero francés, de 28 años, a emitir un comunicado contundente a través de sus redes sociales.

El francés, quien ha experimentado el flagelo del racismo en más de una ocasión, no se limitó a condenar el incidente en Friuli, sino que también señaló a los responsables y cómplices de este comportamiento tóxico que persiste en el fútbol y la sociedad en general.

“No fue el jugador el que fue atacado. Es el hombre. Es el padre de la familia. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Emitimos comunicados de prensa, campañas, protocolos y nada ha cambiado”, expresó Maignan en un comunicado que resonó en todo el mundo del fútbol.

El portero del Milan realizó un análisis profundo de la situación, señalando a los diferentes actores que, en su opinión, son responsables de estos actos de intolerancia. En primer lugar, apuntó directamente a los autores de los insultos racistas, destacando la facilidad con la que actúan en grupo y desde el anonimato de una plataforma.

No obstante, Maignan extendió su crítica a los espectadores que presenciaron la situación en la tribuna y optaron por permanecer en silencio. En sus palabras, estos espectadores son cómplices de estos actos que afectan no solo al jugador, sino al ser humano.





El enérgico post de Maignan en redes sociales.





'Palos' para el Udinese





El portero no dejó fuera de su crítica al rival de turno, que minimizó el incidente al hablar solo de una interrupción del partido. Además, apuntó hacia las autoridades y el fiscal, instándolos a asumir su responsabilidad y actuar ante esta lacra que parece persistir a pesar de los esfuerzos realizados en campañas de concienciación.

Maignan concluyó su comunicado agradeciendo el respaldo recibido por parte de su club, el AC Milan, sus compañeros, el árbitro y los jugadores del Udinese. Como era de esperarse, la publicación del portero galo no tardó en viralizarse en redes sociales.

"No soy una víctima. Y quiero dar las gracias a mi club AC Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores de Udinese y a todos los que me enviaron mensajes, los que me llamaron, los que me apoyaron en privado y en público. No puedo responder a todos pero los veo y estamos JUNTOS. Es una lucha difícil, que requerirá tiempo y coraje. Pero es una pelea que ganaremos", sentenció Maignan.





