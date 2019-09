Con polémica y tras revisión del VAR: Brozović adelanta al Inter por Derby della della Madonnina [VIDEO]

Jugada preparada, desvío y VAR. La jugada lo tuvo de todo y tras algunos segundos de tensión, el juez validó el tanto del croata Marcelo Brozović , quien puso el primero del Inter ante Milan en el estadio Giuseppe Meazza, en San Siro, por el Derby della della Madonnina de la Serie A.



A la salida de un tiro libre indirecto, el balón llegó a Brozović, quien sacó un potente remate que en el camino se desvió en Rafael Leao y dejó sin reacción Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, en el trayecto del disparo, Lautaro Martínez intentó tocar el balón, por lo que los azulgranas reclamaron, pues el argentino estaba en posición adelantada.



Finalmente, el árbitro, tras consultar con el VAR, decidió cobrar el tanto, pues consideró que Lautaro no interfirió.

Marcelo Brozović marcó el 1-0 del Inter ante Milan en San Siro.

LA PREVIA DEL PARTIDO



Con tres partidos y tres victorias, siete goles marcados y uno encajado, el Inter ha firmado un arranque perfecto en el campeonato, con dos puntos de ventaja sobre la Juventus y tres con el Nápoles y el Milan. El duelo de hoy será la verdadera prueba de fuego para el equipo de Conte.



No obstante, el Inter no dejó buenas sensaciones en el debut de la Champions League. Los italianos igualaron en casa contra Slavia Praga (1-1). El tanto que emparejó la cuenta recién llegó en la recta final por intermedio de Nicolo Barella.





Por su parte, Milan, dirigido por Marco Giampaolo, no ha brillado todavía en el campeonato, con dos victorias por la mínima (1-0).

