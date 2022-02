El entrenador portugués de la Roma, José Mourinho, se defendió de las acusaciones vertidas por el diario italiano ‘Corriere dello Sport’ de un supuesto enfrentamiento con sus jugadores en el vestuario tras la eliminación de Copa Italia y afirmó que “es una mentira total”.

Según el ‘Corriere dello Sport’, uno de los diarios con más tirada en Italia, tras la eliminación de Copa Italia frente al Inter de Milán, Mourinho estalló contra sus jugadores el pasado martes y les dirigió frases como “vayan a jugar a la Serie C” o “son gente sin cojones, lo peor para un hombre”.

Sin embargo, el técnico de la Roma salió este sábado en la rueda de prensa, previa al partido de liga frente al Sassuolo para desmentir cualquier tipo de enfrentamiento. “Muchos seguro que pensaban que iba a aparecer por aquí con el ojo morado porque habíamos terminado todos a puñetazos. Esa es la gran mentira. La historia que hay de que existe un problema entre los jugadores y yo, lo calificaría como algo sucio. Es, con todas las letras, una mentira total”, declaró.

“Los jugadores, de hecho, me han comentado que les encanta el modo en el que trabajo. Es lo que han dicho. A lo largo de su carrera han tenido muchos entrenadores que hablaban de una manera muy diferente a la mía”, explicó.

Además, añadió que la plantilla le había pedido que no cambiara su forma de ser o entrenar: “Me han dicho que no quieren que cambie. Yo les he respondido que no iba a cambiar aunque me lo pidieran, pero me han dicho que es lo que quieren”, dijo con una sonrisa.

“Lo que muchos denominan una ‘explosión’ dentro del vestuario, o una crítica a los jugadores, forma parte de mi trabajo. Es lo que hacemos los entrenadores. Lo que tengo que decir lo digo a la cara y les doy la posibilidad de diálogo. Cuando hablo, la intención no es hacer un monólogo”, sentenció. EFE.





