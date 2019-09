¡Con Hirving Lozano! Napoli vs Brescia EN VIVO vía ESPN 2: se miden en el San Paolo por la Serie A

El renovado Estadio San Paolo abre de nuevo sus puertas, para el encuentro entre Napoli vs. Brescia EN VIVO con transmisión de ESPN 2, este domingo 29 de setiembre EN DIRECTO por la fecha 6 de la Serie A, este domingo 29 de septiembre, desde las 5:30 a.m. (hora peruana). También sigue las incidencias por ESPN Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass, para México. No te pierdas ningún solo detalle y engánchate al MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.



Napoli -d el mexicano Hirving Lozano-, y Brescia, luego de recibir un duro golpe en su presentación anterior, volverán a la actividad en la liga italiana, en el compromiso que abrirá la jornada dominical. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio San Paolo.

Napoli vs. Brescia: horarios del partido



México - 5:30 a.m.

Ecuador - 5:30 a.m.

Perú - 5:30 a.m.

Colombia - 5:30 a.m.

Venezuela: 6:30 a.m.

Bolivia - 6:30 a.m.

Paraguay - 6:30 a.m.

Argentina - 7:30 a.m.

Chile - 7:30 a.m

Uruguay - 7:30 a.m.

España - 12:30 p.m.



Napoli cortó su racha de tres victorias consecutivas -dos por Serie A y una por Champions League- al caer de manera sorpresiva a manos de Cagliari por 1-0 el reciente miércoles. El solitario gol de Lucas Castro (87') bastó para que el conjunto napolitano se quede con las manos vacías.

Ahora, otra vez en su casa, Napoli tendrá la oportunidad de reencontrarse con el triunfo para no perderle pisada a los equipos que tiene por encima. La escuadra azul ocupa el cuarto casillero con 9 puntos, 6 menos que el líder Juventus.

"Contra Cagliari nos faltó suerte. Jugando así seremos competitivos para luchar bien arriba", analizó el delantero de Napoli, Fernando Llorente. Por su parte, Lorenzo Insigne lamentó que el balón no haya entrado. "Jugamos un partido increíble, con gran intensidad. La pelota parecía que no quería entrar", dijo.

Ya con miras al duelo contra Brescia, Llorente anticipó que será un duro reto. "Será un partido difícil. Tenemos que aprender del partido del miércoles que cada oponente puede ser un hueso duro. Debemos hacer todo lo posible para ganar y divertir a los aficionados", comentó.

Napoli contará con el mexicano Hirving Lozano para buscar la victoria y llenarse de motivación de cara a lo que viene: el miércoles, el conjunto que comanda Carlo Ancelotti se medirá con el Genk por la Champions League.

Brescia viene de perder 2-1 frente a Juventus, con el que sumó su tercer tropiezo en la temporada. Frosinone y Udinese han sido las víctimas del elenco que dirige Eugenio Corini y que marcha en el undécimo puesto con 6 unidades.

Napoli vs. Brescia: probables alineaciones



Napoli: Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Hirving Lozano Insigne; Llorente, Mertens.



Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

Napoli vs. Brescia: ¿dónde se ubica el estadio?

