Sigue EN VIVO Napoli vs. SPAL EN DIRECTO vía ESPN por Serie A 2019-20

Napoli y SPAL EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 9 de la Serie A 2019-20 en el estadio Paolo Mazza de la ciudad de Ferrara de este domingo 27 de octubre desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN +. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que puede acercar a los napolitanos al líder del 'Calcio'.

El partido es importante en las aspiraciones del Napoli de recuperar puntos ante el favorito al título Juventus. Y como para que no se te pase nada, te presentamos la mejor información que podrás encontrar de este partido.

Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Napoli y SPAL.

Napoli vs. SPAL: horarios en el mundo

Perú 9:00 a.m. | ESPN +

México 9:00 a.m. |

Ecuador 9:00 a.m. |

Colombia 9:00 a.m. |

Bolivia 10:00 a.m. |

Paraguay 10:00 a.m. |

Venezuela 10:00 a.m. |

Argentina 11:00 a.m. |

Brasil 11:00 a.m. |

Chile 11:00 a.m. |

Uruguay 11:00 a.m. |

España 4:00 p.m. |

El equipo de Carlo Ancelotti marcha bien en la Liga de Campeones de Europa en donde esta semana salió bien parado de su visita al Salzburgo donde encontró un triunfazo que lo acerca a los octavos de final del torneo y que le da algo de tranquilidad y motivación para afrontar el campeonato doméstico, donde marcha en el cuarto lugar a siete del líder.

Pero el puntero del fútbol italiano, Juventus, empató este sábado en su visita al Lecce, por lo que los napolitanos urgen de sumar tres puntos vitales y acortar la ventaja a cuatro o quizá cinco si es que Inter de Milán gana y se coloca puntero en esta jornada. De ser así, la Serie A se pone de candela.

En el cuadro celeste, el más emocionado con lo sucedido esta semana es el belga Dries Mertens, quien anotó un doblete en Austria y ya superó a Diego Armando Maradona en la lista de goleadores históricos del Napoli, pero no es suficiente y esta jornada va por más.

En tanto que SPAL de la ciudad de Ferrara, espera sumar un nuevo triunfo en la Serie A para salir de la zona del descenso (puesto 18) donde se ubica producto de los 6 puntos obtenidos en las primeras siete ocho.

Sin embargo la tarea no parece sencilla porque el entrenador del cuadro de la Sociedad Polideportiva no puede confirmar aún el regreso de sus jugadores lesionados.

Napoli vs. SPAL: probables alineaciones

SPAL: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna



Napoli: Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens

Napoli vs. SPAL: Aquí se jugará el partido

