Napoli vs. Torino se miden con Hirving Lozano: partido por la fecha 7 de la Serie A 2019 de Italia [PREVIA]

Napoli y Torino juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV con el 'Chucky' Lozano: sigue la TRANSMISIÓN OFICIAL vía ESPN 2 LIVE AHORA por Serie A de Italia 2019 desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Napoli y Torino.

Napoli , del mexicano Hirving Lozano y del colombiano David Ospina, se verá las caras con el Torino, en la jornada previa al receso que habrá por la fecha FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Turín.

Napoli vs. Torino: horarios del partido por Serie A de Italia 2019

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Napoli, que peleó el titulo de la Serie A en la temporada pasada finalmente en manos de Juventus-, afrontará un nuevo compromiso liguero, luego de empatar sin goles con el Genk en el marco de la segunda jornada de la Champions League.

Napoli vs. Lecce EN VIVO vía ESPN chocan por la fecha 4 de la Serie A con 'Chucky' Lozano. (Getty) 'Chucky' Lozano juega este domingo con el Napoli. (Getty)

De esa forma, Napoli alcanzó cuatro puntos en su serie tras derrotar en su debut nada menos que al vigente campeón de la competencia europea, Liverpool. En tanto que en la Serie A, el conjunto napolitano es cuarto con 12 puntos.

Napoli registra dos derrotas y cuatro victorias en la liga italiana, la última conseguida a costa de Brescia el domingo pasado. Dries Mertens y Kostas Manolas anotaron los goles para el 2-1, que pudo estar en peligro por el descuento de Mario Balotelli.

"Tenemos que concentrarnos solo el partido del domingo en Turín. Un campo difícil nos está esperando contra un oponente que tiene hambre de puntos. Estamos trabajando muy bien para obtener el máximo y volver a nuestro camino", indicó en la previa Gianluca Gaetano, de Napoli.

Por su parte, Torino dejó escapar el triunfo en su presentación anterior, en la que cayó 3-2 ante Parma, tras ir arriba en el marcador con un 2-1. El cuadro turinés marcha en el octavo lugar con 9 unidades.

Napoli vs. Torino: probables alineaciones por Serie A de Italia 2019

Torino: Salvatore Sirigu; Armando Izzo, Lyanco, Kevin Bonifazi; Lorenzo De Silvestri, Daniele Baselli, Tomas Rincon, Ola Aina; Simone Verdi, Soualiho Meite; Andrea Belotti



Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Sebastiano Luperto, Faouzi Ghoulam; Piotr Zielinski, Allan, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne; Dries Mertens, Fernando Llorente

Napoli vs. Torino: ¿dónde se ubica el estadio?

