Emery no lo quiere más: Özil podría salir cedido del Arsenal rumbo a la Serie A de Italia El mediocampista de 30 años no tiene minutos con Emery, quien no está contento con la actitud del jugador alemán y ha propuesto al club cederlo. Desde Milán se pusieron en alerta.

Mesut Özil renovó con el Arsenal hasta la temporada 2021. (Getty)