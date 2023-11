En el año 2021, la noticia que Lionel Messi se iba de Barcelona despertó el interés mundial. Sí, su fichaje era noticia diaria, aunque fue PSG quien se quedó finalmente con sus servicios. Hubo un momento en el cual se le vinculó con Inter de Milán, por lo que Milan, su clásico rival, no quería quedarse atrás en la pugna por tenerlo entre sus filas. Paolo Maldini, uno de los encargados del área deportiva, confesó que analizaron las posibilidades de realizar una propuesta, pero todo se esfumó con el paso de los días.

“Cuando leí que Messi podía fichar por el Inter estaba furioso. Durante 10 días, intenté traerle al Milan, pero nos dimos cuenta de que era imposible”, relató en ‘PoretCast’. Si bien es cierto, existió el interés por el delantero argentino, tal parece que las pretensiones económicas también fueron un factores determinante para que Leo pueda jugar en el Calcio.

Paolo Maldini es actual director deportivo de AC Milan. (Foto: Getty Images)

La realidad del cuadro ‘rossonero’ no es la misma de antes, dado que el club no tiene el mismo poder de las últimas épocas. Aunque no hubo un “no” por el lado del astro argentino, las negociaciones dejaron de tomar fuerza cuando apareció París Saint-Germain (PSG).

“Lo quería. Lo intentamos durante 10 días pero entendimos que era simplemente imposible. Es un jugador maravilloso, lo intentamos, pero luego entendimos que no era posible para nosotros”, aseguró tras entender que, económicamente, era muy difícil competir con los parisinos.





¿Cuál era el salario de Lionel Messi en PSG?

Si bien no hay números oficiales, diferentes reportes señalan que el salario anual de Messi rondaba los 41 millones de euros netos por año. Sin embargo, existían diferentes bonos ligados a la venta de camisetas del argentino, que podían elevar considerablemente esa cifra.

Capology, sitio especializado en contratos de fútbol, marca el neto de Messi con PSG en 63,6 millones, teniendo en cuenta esos bonus. El tope de su carrera llegó en los últimos tres años en Barcelona, donde su salario habría superado incluso los 70 millones de euros.

Lionel Messi jugó dos temporadas en el PSG y fue bicampeón de Ligue 1. (Foto: Getty Images)

¿Cómo llegó Lionel Messi al PSG?

Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021, después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato, debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.