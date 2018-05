Parma logró el ascenso a la Serie A , justo tres años después de declararse en bancarrota, con lo que se convirtió en el primer club italiano de la historia en subir de categoría durante tres campañas consecutivas.



Con el triunfo por 2-0 en su visita al Spezia, Parma finalizó en el segundo puesto de la Serie B, luego que Frosinone recibió un gol en las postrimerías y se resignó a un empate 2-2 como local frente al Foggia. Ambos equipos quedaron igualados en puntos pero Parma ascendió al tener ventaja sobre Frosinone en el criterio de enfrentamientos directos durante la campaña.



Alessandro Lucarelli era el capitán del Parma en 2015, cuando se declaró en quiebra. El equipo fue relegado a la Serie D, pero Lucarelli permaneció con el club para emprender el arduo camino hacia el retorno.



“¡No puede ser verdad. No es posible, no puedo creerlo!”, exclamó Lucarelli en la televisión italiana, con la voz entrecortada por el llanto. “Hemos hecho algo increíble en estos últimos tres años, algo fuera de este mundo. Nadie pudo haber imaginado un final así. Me muero, no puedo más, esto es más que un sueño”.