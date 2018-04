Tres días después del partido más polémico, hasta ahora, de la Champions League 2017-18 , uno de los protagonistas de aquel accidentado final en el Bernabéu, Gianluigi Buffon , volvió a hablar del penal sancionado a Benatia sobre Lucas Vázquez. El portero de la Juventus explicó de otra manera lo ocurrido, justificó la decisión del árbitro y también su reacción, que finalmente le costó ser expulsado.

"No es una situación en la que puedas decir 'es penalti seguro'. No digo que no fuera penalti, digo que era dudoso, y en algo dudoso en un partido similar, a 20 segundos del final del juego, un árbitro experimentado que ya ha cruzado ciertos campos, según yo, haría otro tipo de evaluación", dijo 'Gigi' en entrevista para el programa de televisión 'La Iene', que será difundida totalmente el domingo.

Expulsado por sus protestas al árbitro después de que señalara el penal en el tiempo de descuento, el portero declaró a continuación que el colegiado inglés Michael Oliver tenía "una bolsa de basura en lugar de corazón" y que "había pitado una falta que solo vio él".



Sobre esa reacción, precisamente, Buffon aseguró que "no tengo que arreglarlo porque soy un ser humano que pone pasión, sentimientos, ira, encuentro formas de hablar, correctas o incorrectas, a veces excesivas, pero esto es Gigi Buffon", explicó.



Finalmente, el capitán de la 'Juve' cree que la UEFA eligió un árbitro poco experimentado para un encuentro de tal magnitud.



"Es un chico que hará una gran carrera pero que no ha tenido suerte. Pienso que nos pusieron a un árbitro demasiado joven para un partido de esta importancia", señaló sobre Oliver, de 33 años.