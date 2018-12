No todo lo que brilla es oro. En plena danza del mercado de fichajes de enero , no siempre las contrataciones que llegaron por estas épocas del año funcionaron del todo. Por distintas razones, algunos jugadores que llegaron con un gran cartel terminaron siendo un verdadero fracaso.



En la Serie A de Italia , por ejemplo, hay futbolistas que tal vez ni recordabas que llegaron al 'calcio', como el caso de Lukas Podolski, quien no hace mucho pasó sin pena ni gloria por el Inter de Milán.



Repasa a continuación a los 'fails' del mercado de fichajes de enero en la Serie A de Italia.