Juventus vs. Torino se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 29 de la Serie A, este sábado 3 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN 2 y RAI. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido, en donde la ‘Vecchia Signora’ no quiere perderle el paso al Inter de Milán, que cada vez parece que será el nuevo monarca al finalizar la temporada.

Concluido el receso por la fecha FIFA, Cristiano Ronaldo intentará guiar a Juventus hacia una nueva victoria en la liga italiana, cuando se enfrente a Torino, en una edición más del derbi turinés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Turín.

Juventus vs. Torino: horarios del partido

México - 10:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Antes del parón por los partidos de la selecciones en el mundo, la Juventus resbaló de manera sorpresiva y se hizo mucho daño al perder en casa ante el Benevento, del peruano Gianluca Lapadula.

Hoy, Juventus está a diez puntos del líder Inter de Milán y cuatro puntos por detrás del AC Milan (2º), que tiene un partido disputado más que los otros dos integrantes del podio del ‘Calcio’.

Todo está todavía abierto, con once partidos por disputar en el caso de Inter y Juventus, pero a la ‘Vecchia Signora’ se le acaba el margen de error si quiere sumar su décimo título consecutivo de campeón de Italia.

Cristiano Ronaldo, que marcó un gol a Luxemburgo, jugará su sexto derbi de Turín y en los cinco anteriores firmó tres tantos.

El defensa Leonardo Bonucci, tras su regreso de estar concentrado con la selección italiana, dio positivo al COVID-19 el jueves y ha quedado en aislamiento. Tampoco estarán disponibles Paulo Dybala, Weston McKennie y Arthur Melo, por saltarse el toque de queda.

El Torino (17º), que tiene apenas un punto sobre la zona de descenso, puede ser una víctima teóricamente propicia para los hombres de Andrea Pirlo, pero en los derbis no suelen darse facilidades.

“Contra el Torino será seguramente una batalla porque ambos necesitamos los puntos”, avisó el jugador colombiano de la Juventus, Juan Cuadrado.

“La derrota ante el Benevento fue muy difícil de digerir. Durante el parón hemos trabajado duro y hemos recuperado energía en nuestras piernas para poder terminar la temporada de la mejor manera”, afirmó.

Juventus vs. Torino: probables alineaciones

Torino: Sirigu, Izzo, Bremer, Buongiorno, Murru, Rincón, Linetty, Mandragora, Ansaldi, Sanabria y Belotti.

Juventus: Szczesny, Danilo, Chiellini, De Ligt Cuadrado, Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Morata y Cristiano Ronaldo.

