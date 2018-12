La falta ya fue subida a YouTube como algunas redes sociales. El uruguayo Rodrigo Bentancur es uno de los altos valores de la ‘Vecchia Signora’ en la presente temporada, pero este miércoles se convirtió en villano al dejar a su equipo con 10 jugadores en el Juventus vs. Atalanta, válido por la liga italiana. El charrúa vio la doble amarilla por esta temeraria acción, que pudo sacar del partido al belga Timothy Castagne. Miren las imágenes.



El cuadro de Juventus, que mantiene una racha impresionante de 17 partidos sin perder en la Serie A de Italia (ocho triunfos consecutivos), sale a cuidar su desempeño contra Atalanta en Bérgamo. No obstante, lo hizo con varias ausencias en su plantel.



El lugar de Cristiano Ronaldo, que arrancó como suplente en Juventus, fue tomado por su compañero brasilero Douglas Costa. El ex Bayern Munich conformó el trío ofensivo junto a Paulo Dybala y Mario Mandzukic.



Atalanta (noveno con 24 puntos), en tanto, viene de una dolorosa derrota ante el Genoa que le impidió meterse en zona de clasificación europea, objetivo que persigue el equipo de Gasperini para esta temporada.