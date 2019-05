Perdió los papeles: Bakayoko calentó, Gattuso no lo puso y "lo mandó a la mie***" [VIDEO]

Este lunes, los hinchas del AC Milan que no fueron a San Siro estuvieron pegados al portal de YouTube para ver los goles con los que el cuadro 'rossonero' venció 2-1 al Bologna por la jornada 35 de la Serie A. Con tantos de Suso y Fabio Borini, los dirigidos por Gennaro Gattuso siguen en la pelea para clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Sin embargo, ahora se habla poco del resultado debido al tremendo 'encontrón' que tuvo el técnico del equipo con el volante francés Tiémoué Bakayoko. Y es que el DT lo mandó a calentar para que ingrese en el segundo tiempo, se demoró y por ello el también ex crack del cuadro local optó por mandarlo al banco nuevamente. Lo que vino después es viral en redes sociales.

Resulta que los medios italianos como SKY apunta que el mediocampista "mandó a la mie*** (fuck off, man)" a Gattuso. El jugador, a su entender, no creyó que por demorarse en ponerse la indumentaria para calentar iba a tomar esa decisión sobre él. Las imágenes ya tienen miles de vistas en el portal de YouTube.

Esta fue la discusión entre Bakayoko y Gattuso ante Bologna. (Video: SKY)

En rueda de prensa, el DT fue consultado respecto al incidente con el ex Chelsea. "No quiero hablar de ello aquí, lo haremos dentro del vestuario, con palabras que no puedo utilizar en la televisión. Tardó demasiado tiempo y por ello opté que salga Mauri. Tengo 27 jugadores que visten una camiseta gloriosa. Me pueden decir de todo, pero hace falta respeto dentro del vestuario", dijo a las cámaras de SKY.

Ahora, con los tres puntos en el bolsillo, el primer equipo del Milan llegó a los 59 puntos (quinto puesto) en la tabla de posiciones de la Serie A. Debe, al menos, llegar a la cuarta casilla para clasificar a la Copa de Europa 2019-20.

