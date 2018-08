Sin duda que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más buscados a través de YouTube. Y es que sus golazos con las camisetas del Manchester United, Real Madrid y la Selección de Portugal lo han puesto como uno de los mejores delanteros de la historia. Ahora, para la temporada 2018-19, buscará inflar las redes de sus rivales de la Serie A al ser parte de Juventus.

El atacante portugués, campeón con su seleccionado en la Euro 2016, está en plena pretemporada con su nuevo club. Lo han recibido bien sus compañeros y también la ciudad de Turín, aunque cuando se deja ver con su pareja Georgina Rodríguez en las calles pasa uno que otro apuro. Así lo vivió el pasado domingo, en imágenes que son viral.

Sucede que Cristiano fue de compras con Georgina. Tenía varios guardaespaldas a su lado, pero ni aún así pudo evitar que varios hinchas se le acerquen para tomarse fotografías y firmarle una que otra camiseta. En un primer momento 'CR7' accedió, pero rápidamente entró a una tienda para evitar cualquier impase. El video fue subido a portal de YouTube.

Como se recuerda, el ex merengue no fue parte del partido ante el Madrid el pasado fin de semana en Maryland. Su ex conjunto le ganó a la Vecchia Signora por 3-1 con tantos del galés Gareth Bale y Marco Asensio (doblete).

Se espera que el esperado debut de Cristiano Ronaldo con el uniforme de Juventus el sábado 18 de agosto por la primera fecha de la Serie A de Italia. En la jornada inaugural de ese campeonato, los dirigidos por Massimiliano Allegri se verán las caras ante Chievo Verona en condición de visitante.