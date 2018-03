El Inter de Milán , de la mano de su capitán argentino, un estelar Mauro Icardi, autor de cuatro goles, avasalló este domingo 5-0 fuera de casa a la Sampdoria (7º) y se colocó provisionalmente en cuarto puesto de la Serie A en la fecha 29ª. Así se ve en un video de resumen que ya es viral en YouTube.



Después de un meritorio empate sin goles ante el Napoli, esta goleada confirma la mejoría del conjunto interista luego de un periodo difícil. Los de Spalletti podrían perder no obstante de nuevo el cuarto puesto, clasificatorio para la Champions, si el Lazio derrota este domingo al Bolonia.



Ante el club genovés, en el que Icardi comenzó su andadura en Italia, el delantero argentino firmó cuatro goles seguidos (30 penal, 31, 44, 51) luego del tanto inicial del croata Ivan Perisic (26), tal como se ve en el video de YouTube que dura casi cinco minutos.



Icardi demostró ser un goleador completo; anotó de penal, con la zurda, de tacó, y de volea con la derecha.



Icardi, que acaba de cumplir 25 años, superó dos marcas simbólicas: la de los 100 goles en la Serie A (103 en total, 93 con el Inter y 10 con la Sampdoria) y la de los 100 goles en total con la elástica 'nerazzurra'.



"Son dos bonitos objetivos alcanzados. Esperaba anotar uno o dos goles, pero no cuatro", declaró el delantero tras el partido tal como se ve en YouTube. Como era de esperarse, los elogios no tardaron en llegar.