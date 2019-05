Emocionante: Ranieri casi llora al ver que hinchas de la Roma le dedicaron una pancarta [VIDEO]

Tras Eusebio Di Francesco ser despedido de la Roma al caer en octavos de final de la Champions League a manos del Porto, el club italiano sondeó a Antonio Conte. Sin embargo, el ex Juventus dijo "no", pero quien no la pensó dos veces para tomar nuevamente las riendas del club fue Claudio Ranieri. En YouTube se han compartido imágenes del también ex jugador de la 'Loba' en pleno duelo ante Parma, que también sirvió como despedida de Daniele de Rossi.

Es viral el video del entrenador cuando casi se pone a llorar a poco del fin del partido que quedó 2-1 a favor de la Roma el último domingo en el Olímpico por la Serie A. Los hinchas le dedicaron una pancarta de agradecimiento por 'salvar' la temporada el primer equipo, que antes de su llegada no venía bien y estaba fuera de puestas a torneos europeos.

"En un momento de necesidad, respondiste a la llamada. Ahora, recibe el aprecio de tu pueblo", fue lo que escribieron los hinchas de la Roma a Ranieri. Ante los cánticos de parte de los Ultras del club, volteó y les hizo un gesto de agradecimiento, como se pudo ver en YouTube.

La Roma ya le busca reemplazo al entrenador Claudio Raniei. (Video: YouTube)

Al ex Leicester se le vio que tuvo que aguantar las lágrimas. Estuvo más que emocionado en su último partido como entrenador del elenco capitalino, con el que consiguió un puesto a la próxima edición de la Europa League (fase previa).

Hay que decir que Claudio Ranieri solo firmó por seis meses con la Roma y ya confirmó que no seguirá en el club. Fue jugador de la Roma en 1973 y tuvo su primera etapa como entrenador de la 'Loba' entre 2009 y 2011.

