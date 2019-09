El 'Chicharito' Hernández, presentado como refuerzo del Sevilla: "Me imagino cosas chingonas"

Sevilla hizo oficial este lunes el fichaje del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández , quien llega al club español procedente del West Ham inglés. El azteca firmó un contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2022.

El referente del 'Tri', que el 1 de junio cumplió 31 años, es el duodécimo refuerzo para esta campaña del equipo entrenado por Julen Lopetegui tras jugar las dos últimas campañas en la Premier League, en una operación que bordearía los 8 millones de euros.

El máximo goleador histórico de la selección mexicana, con 51 goles en 108 partidos, aterrizó en la tarde del domingo en la capital andaluza y este lunes fue presentado en conferencia de prensa.

"No tengo ninguna inquietud, sólo cosas positivas. Lo venía hablando con mi agente, que esta es una bendita oportunidad. Sé la responsabilidad que supone y estoy encantado. Es una lástima que llegue ahora el parón porque me gustaría adaptarme desde ya, pero estoy feliz de estar aquí porque me gustan el proyecto y la ambición. Por eso elegí venir aquí y espero responder a la confianza", destacó el atacante como nuevo jugador del Sevilla.

"La exigencia puesta en mí, en el equipo y en el club ya se conocen, que es la de conseguir el mayor éxito. Vengo a exigirme y a sacar mi mejor versión profesional y personal. No espero menos de mí y ellos tampoco. La ambición nos representa a todos, porque es lo que queremos demostrar. Me imagino cosas chingonas porque son gratis. Me visualizo consiguiendo cosas grandes con este club", agregó en su presentación.

Formado en las Chivas de su Jalisco natal, 'Chicharito' Hernández abandonó el fútbol mexicano en 2010 para fichar por el Manchester United, al que perteneció durante cuatro campañas, hasta su cesión al Real Madrid en la temporada 2014-15.

En su única campaña en España disputó 33 partidos oficiales, en los que anotó nueve goles y se adjudicó la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes.

Tras su estancia en el Real Madrid, el delantero de Guadalajara militó dos temporadas en el Bayer Leverkusen alemán antes de volver a Inglaterra en el verano de 2017 para jugar en el West Ham, con el que ha marcado 17 goles en 60 encuentros oficiales.

'Chicharito' ha sido internacional absoluto en 108 ocasiones desde su debut en 2009 con la selección mexicana, de la que es el décimo jugador con más internacionalidades y el segundo de los activos.

Ha vuelto a ser requerido por el 'Tri' para enfrentarse a Estados Unidos y Argentina en la próxima fecha FIFA.

Con información de EFE

