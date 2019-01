¿Real Madrid preguntará por él? Ya es libre de negociar con cualquier equipo

Tiene 28 años, es de nacionalidad mexicana y ahora puede jugar en algún grande de Europa, luego de que este 1 de enero tenga la posibilidad de negociar con clubes que quieran desearlo de cara a la temporada 2019-20. Héctor Herrera , aquel jugador que dejó buenos comentarios en el Mundial de Rusia 2018, puede tener destino en España o Italia. Todo depende de la oferta de las instituciones interesadas, como en su momento lo fue el Real Madrid.



Tras sus grandes partidos en el 2018, el entonces equipo de Julen Lopetegui había sondeado la puerta del volante azteca, por lo que podría ser factible que Florentino Pérez hable con su agente para que sea un recambio en la medular del equipo madridista. Herrera no es caro y podría habituarse a la chapa de suplente en uno de los mejores clubes del mundo.



No obstante, tal como comentan medios mexicanos, el mediocampista también se encuentra en la órbita del Inter de Milán y de la Roma de Monchi. El Porto también cuenta con él, pero ello es muy difícil en la actualidad. Herrera no ha deseado renovar su vínculo y los lusos nunca han dado la posibilidad de venderlo por una oferta económica razonable.



En caso de que el Porto prefiera mantener al jugador hasta el final, su capitán se marcharía a coste cero, lo que supondría para Héctor Herrera poder ingresar una prima de fichaje en su próximo contrato. ¿El Real Madrid volverá a llamar a su puerta para el mes de agosto?