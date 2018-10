Ya está todo listo, según Azteca Deportes. Gerardo ‘El Tata’ Martino será el nuevo técnico de la Selección Mexicana , de acuerdo al medio mexicano. En la previa del México vs. Chile, la cadena aseguró que el técnico argentino ha cerrado su acuerdo para convertirse en el nuevo mandamás del ‘Tri’ con miras a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. ¿Qué es lo que lo convenció al ex entrenador de la Selección Argentina? Aquí te lo contamos.



Como se sabía con anterioridad, Martino no se decidía por una selección por temas familiares. Su esposa se sentía cómoda en Atlanta, por lo que pesaba fuerte una mudanza a Argentina u otras selecciones interesadas en el camino. En ese camino, la propuesta de México es interesante, dado que no hay mucha distancia entre un país y el otro.



Martino renunciaría a su cargo como técnico del Atlanta United el 8 de diciembre, cuando acaba la MLS. Luego sería oficializado como el nuevo seleccionador de México con un clarísimo objetivo: pasar el quinto partido con el ‘Tri’ en los Mundiales. Juan Carlos Osorio, ahora a cargo en Paraguay, no pudo lograr tal misión cuando tuvo el puesto



Ricardo ‘El Tuca’ Ferreti funciona como técnico interino en la actualidad. Ahora disputaría uno de sus últimos partidos al mando de los aztecas, luego de que apostara por Martino.