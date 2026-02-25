Pese al clima de tensión que se vive en varias ciudades de México, se confirmó que se jugará, de todas maneras, el amistoso del seleccionado de este país ante su similar de Islandia. Este, servirá de preparación de cara al próximo Mundial, en el que los aztecas serán uno de los anfitriones.

El choque se jugará en el Estadio Corregidora de Querétaro con presencia de público, según confirmó el Gobernador de la ciudad en diálogo con el periodista de ESPN, Heriberto Murrieta.

Eso sí, se espera un importante despliegue policial y militar, a fin de evitar cualquier tipo de actos de violencia o narcoterrorismo en las inmediaciones del mencionado recinto deportivo y para darle las garantías a ambas delegaciones nacionales.

Pasando a lo netamente deportivo, México necesita darle rodaje a sus futbolistas y, pese a no ser una fecha FIFA, contará con importantes elementos que buscarán llenarle los ojos al entrenador Javier Aguirre, quien ha recibido críticas por los últimos resultados del combinado azteca.

Por su parte, Islandia no juega desde noviembre de 2025, cuando perdió por 2-0 ante Ucrania y quedó fuera del Mundial. Sin embargo, y luego de enfrentarse a México, sostendrá un nuevo amistoso ante Canadá, también en condición de visita.

México tiene programado un amistoso por fecha FIFA ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el próximo sábado 28 de marzo, aunque desde el país luso expresaron su preocupación por la coyuntura en el país azteca y evaluarán las garantías para que se juegue el partido.

México vs. Islandia: horarios del partido

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m.

México vs. Islandia: canales de TV

El encuentro entre México vs. Panamá se disputará en el Estadio Corregidora de Querétaro. Desde México, el choque se transmitirá a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y ViX Premium.

