No tiene pelos en la lengua y dice inmediatamente lo que piensa al respecto sobre una situación en particular. Diego Maradona fue entrevistado por el diario Marca para que diera su opinión sobre distintos temas, entre ellos la confirmación de Santiago Solari al mando del Real Madrid , a lo que el técnico de Dorados de Sinaloa fue contundente al respecto.



“Yo solo digo que en ambos casos [Scaloni en Argentina y Solari en el Real Madrid] no tienen espaldas para soportar semejantes equipos. Pero, bueno, si los pusieron ahí fue por decisión del presidente de AFA y del presidente del Madrid, pero no creo que duren mucho. Los técnicos deben ir quemando etapas y ellos nos las quemaron”, aseguró el ‘Diego’.



La repregunta se caía de madura: ¿y Zinedine Zidane?

"Es distinto quemar etapas llamándose Zidane que llamándose Scaloni o Solari", soltó el actual entrenador del Dorados de México.



Por cierto, Diego Maradona reconoció que le hubiese gustado ser técnico del Real Madrid, aunque aseguró que es feliz en el Dorados.



"Sí, me hubiese encantado. Me sobran espaldas para ello. Pero bueno, las cosas se dieron así. Hoy estoy en Dorados y soy feliz. Voy a ver a 'Benja' [su nieto e hijo del Kun] en cualquier momento, tengo una buena relación con el Kun. Es un gran padre y un chico fantástico", precisó.



Santiago Solari fue confirmado este martes como DT del equipo blanco hasta 2021, luego de encadenar 4 victorias consecutivas y haber recibido solo 2 goles, siendo el mejor arranque de un técnico del Real Madrid en 116 años de historia.