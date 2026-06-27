La Selección de Argentina afrontará este sábado 27 de junio su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Jordania por la tercera jornada del Grupo J. El encuentro se disputará en el Estadio de Dallas y encuentra a la ‘Albiceleste’ ya clasificada a la siguiente ronda tras sus victorias sobre Argelia y Austria, emparejado con Cabo Verde en los 16avos de final. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar esta etapa con puntaje perfecto.

El vigente campeón del mundo llega en un gran momento futbolístico. La goleada sobre Argelia y el trabajado triunfo frente a Austria confirmaron que Argentina mantiene la base y la identidad que la llevaron a conquistar el título en Qatar 2022. Además, Lionel Messi continúa siendo la gran figura del equipo y se presenta a este partido luego de alcanzar nuevos registros históricos en la Copa del Mundo.

Durante la conferencia previa, Lionel Scaloni dejó entrever que realizará algunas modificaciones en la formación titular con el objetivo de administrar cargas físicas y dar minutos a varios futbolistas que han tenido menos participación en el torneo. Pese a ello, el entrenador remarcó que la intención es competir al máximo nivel y mantener la dinámica ganadora antes del inicio de las rondas eliminatorias.

De no mediar inconvenientes, el Scaloni mandaría la siguiente formación contra Jordania: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nico Paz; Julián Álvarez. Está confirmado que Lionel Messi no será titular esta noche.

Lionel Messi arrancará en el banquillo frente a Jordania. (Foto: AFA)

Por el lado de Jordania, el conjunto asiático afronta el partido más importante de su historia reciente. Aunque llega en desventaja en la lucha por la clasificación, todavía mantiene opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda y buscará dar uno de los grandes golpes del torneo frente al vigente campeón del mundo.

El equipo dirigido por Jamal Sellami ha dejado buenas sensaciones en varios tramos de la fase de grupos, especialmente por su orden táctico y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. La principal esperanza de los jordanos pasa por el delantero Mousa Al-Tamari, figura del equipo y uno de los futbolistas asiáticos más desequilibrantes del campeonato.

Así pues, el combinado jordano se pararía así para hacerle frente a la vigente campeona del mundo: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari y Ali Olwan.

Aunque Argentina parte como amplia favorita, el cuerpo técnico albiceleste ha insistido en no subestimar a un rival que todavía se juega la clasificación. Con el liderato del Grupo J en juego y la posibilidad de llegar a los cruces con pleno de victorias, la campeona del mundo buscará ofrecer una nueva exhibición de fútbol antes de iniciar el camino hacia la defensa de su corona mundialista.

Argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: AFA)

Alineaciones de Argentina vs. Jordania

Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nico Paz; Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nico Paz; Julián Álvarez. Posible alineación de Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari y Ali Olwan.

TE PUEDE INTERESAR