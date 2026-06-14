La Selección de Ecuador afrontará este domingo 14 de junio uno de los partidos más importantes de la primera jornada del Mundial 2026 cuando se mida ante Costa de Marfil por el Grupo E. El encuentro, que se disputará en el Estadio Filadelfia, aparece como una prueba determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final, considerando que Alemania es la gran favorita de la zona.

La ‘Tri’ llega al debut envuelta en un clima de optimismo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece acumuló una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas y arriba al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos sin conocer la derrota. Además, su principal fortaleza ha sido la solidez defensiva, una característica que convirtió a Ecuador en una de las selecciones más difíciles de vencer durante el proceso clasificatorio.

El combinado ecuatoriano basa gran parte de sus aspiraciones en una columna vertebral consolidada. En defensa sobresalen Willian Pacho y Piero Hincapié, mientras que en la mitad de la cancha el liderazgo recae sobre Moisés Caicedo. En ataque, la experiencia y el olfato goleador de Enner Valencia continúan siendo fundamentales para las aspiraciones de la selección sudamericana.

Moisés Caicedo es una de las piezas claves del mediocampo de Ecuador. (Foto: Getty Images)

Según los reportes previos al compromiso, Beccacece mantendría la base que le dio excelentes resultados en la clasificación. La alineación probable de Ecuador sería con Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo y Alan Minda; John Yeboah y Enner Valencia. Se trata de un once que combina juventud, velocidad y experiencia internacional.

Al frente estará una Costa de Marfil que vuelve a disputar una Copa del Mundo con una generación muy competitiva. El conjunto africano ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos meses y llega respaldado por una racha positiva de resultados, además de una defensa que ha recibido muy pocos goles en sus encuentros recientes, además de una destacada victoria por 2-1 sobre Francia, una de las candidatas en el Mundial 2026.

La principal amenaza marfileña estará en la potencia física y velocidad de sus atacantes. Futbolistas como Amad Diallo, Simon Adingra y Yan Diomande destacan dentro de un plantel que también cuenta con la experiencia del mediocampista Franck Kessié. Su capacidad para atacar los espacios será una exigente prueba para la zaga ecuatoriana.

En cuanto al posible once africano, los reportes previos apuntan a una formación integrada por Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka y Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra, Yan Diomande; y Evann Guessand. Se trata de una alineación con futbolistas que militan en ligas de primer nivel europeo y que buscarán imponer intensidad desde el arranque.

Por el contexto del Grupo E, el choque entre ecuatorianos y marfileños adquiere un valor estratégico enorme. Un triunfo permitiría dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final, tomando en cuenta la competencia directa con Alemania por el liderato de la zona. Con dos equipos que llegan en gran momento y con aspiraciones de convertirse en revelación del torneo, todo apunta a un duelo muy equilibrado que podría marcar el futuro de ambos en el Mundial 2026.

Costa de Marfil venció por 2-1 a Francia en uno de sus últimos amistosos previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Ecuador vs. Costa de Marfil

Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda; John Yeboah, Enner Valencia.

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda; John Yeboah, Enner Valencia. Posible alineación de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra, Yan Diomande; Evann Guessand.

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