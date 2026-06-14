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Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Teleamazonas, DIRECTV y ESPN

Ecuador vs. Costa de Marfil juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en el Estadio Filadelfia por el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Teleamazonas, DSports (DIRECTV) y ESPN (Disney Plus).

Ecuador vs. Costa de Marfil se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Ecuador vs. Costa de Marfil se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Ecuador vs. Costa de Marfil?

El partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil contará con la transmisión de Teleamazonas, canal que tienen los derechos para emitir los duelos de la ‘Tri’. Además, podrás verlo por DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus).

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¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Costa de Marfil?

El encuentro entre Ecuador vs. Costa de Marfil está programado para este domingo 14 de junio desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Brasil y Uruguay el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 7:00 p.m. y en España desde las 00:00 a.m. del lunes

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El Estadio Filadelfia será el escenario principal del partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil.

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El partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil es valido por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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