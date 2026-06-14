Mundial
Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Teleamazonas, DIRECTV y ESPN
Ecuador vs. Costa de Marfil juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en el Estadio Filadelfia por el Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía Teleamazonas, DSports (DIRECTV) y ESPN (Disney Plus).
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¿En qué canales ver Ecuador vs. Costa de Marfil?
El partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil contará con la transmisión de Teleamazonas, canal que tienen los derechos para emitir los duelos de la ‘Tri’. Además, podrás verlo por DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus).