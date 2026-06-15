Uruguay inicia este lunes su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Arabia Saudita por la primera jornada del Grupo H, en un partido que genera gran expectativa entre los aficionados celestes. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega a la Copa del Mundo con el objetivo de confirmar el crecimiento mostrado durante las Eliminatorias Sudamericanas y comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar su clasificación a los octavos de final.

La selección uruguaya aterriza en este debut respaldada por una generación que mezcla experiencia y juventud. Futbolistas consolidados en las principales ligas europeas conviven con jóvenes talentos que han dado el salto internacional en los últimos años. La intensidad característica de los equipos de Bielsa y la calidad individual de sus principales figuras convierten a Uruguay en uno de los equipos más atractivos de seguir en esta primera fase.

Uno de los principales focos de atención estará en el ataque celeste, donde Darwin Núñez aparece como la principal referencia ofensiva. El delantero llega como una de las cartas de gol más importantes del equipo, acompañado por un mediocampo dinámico liderado por Federico Valverde y Manuel Ugarte, futbolistas que aportan equilibrio, recuperación y llegada al área rival.

De acuerdo con los reportes previos al encuentro, Uruguay apostaría por la siguiente alineación para su estreno en esta justa mundialista: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Darwin Núñez es una de las principales cartas de gol que tiene Uruguay. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Arabia Saudita vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con la intención de convertirse nuevamente en una de las sorpresas del torneo. El conjunto asiático ha mostrado una evolución importante en los últimos años y confía en la disciplina táctica y el orden defensivo para competir frente a selecciones de mayor jerarquía internacional.

El equipo saudí mantiene gran parte de la base que ha representado al país en las competencias recientes. La velocidad por las bandas y las transiciones rápidas aparecen como sus principales armas para intentar lastimar a Uruguay, especialmente aprovechando los espacios que puedan generarse ante la propuesta ofensiva del conjunto sudamericano.

La probable formación de Arabia Saudita, dirigida por el griego Georgios Donis, sería de la siguiente manera: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, Abdulrahman Ghareeb; Saleh Al-Shehri.

En la previa, Uruguay aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque el Mundial ha demostrado históricamente que no existen rivales sencillos en la fase de grupos. Con España como el otro gran candidato del Grupo H, tanto uruguayos como saudíes saben que sumar en este estreno puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Georgios Donis es el director técnico de la Selección de Arabia Saudita. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Uruguay vs. Arabia Saudita:

Posible alineación de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. Marcelo Bielsa. Posible alineación de Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Salman Al-Faraj; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, Abdulrahman Ghareeb; Saleh Al-Shehri. DT: Georgios Donis.

TE PUEDE INTERESAR