La Selección Argentina logró una épica y agónica clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer por 2-1 a su similar de Inglaterra. El gran héroe de la histórica jornada fue Lautaro Martínez, quien apareció de manera providencial en el minuto 92 del compromiso para conectar un certero cabezazo que desató la locura total. El atacante del Inter de Milán encontró en este vital triunfo la revancha personal que tanto anhelaba con la camiseta nacional.

El delantero sudamericano logró silenciar las críticas arrastradas desde su cuestionado rendimiento durante el pasado Mundial de Qatar 2022, donde perdió la titularidad y careció de contundencia. Cuatro años después de aquel amargo episodio, el atacante ingresó desde el banco de suplentes para convertirse en el héroe.

Tras escuchar el pitazo final sobre el césped, el atacante fue entrevistado a ras de cancha y no pudo contener el llanto al repasar sus primeros pasos. “Es muy fuerte esto. La primera vez que mi papá me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol”, expresó Lautaro con la voz entrecortada.

LAS LÁGRIMAS DE LAUTARO MARTÍNEZ



"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol".#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/801ry6sgwS — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

En medio de las lágrimas de felicidad, el goleador también aprovechó las cámaras para extender un sentido agradecimiento hacia su entorno familiar más cercano. “Para mi vieja que... del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida de que han llegado”, confesó el jugador.

La madurez emocional del futbolista quedó en evidencia al relatar cómo la paternidad ha transformado por completo su perspectiva del éxito profesional y personal. “Bajé un cambio. Disfruto de todo esto. Disfruto, mi hija me hizo bajar un cambio. Mi hijo tres cambios y hoy... soy un hombre, disfruto de la vida”, reflexionó el delantero argentino, dejando en claro su total plenitud.

El ‘Toro’ incluso reveló una sorprendente anécdota ocurrida en el banquillo de suplentes minutos antes de ingresar al tenso campo de juego. “Lo soñé, te lo juro, se lo dije. A Alexis que iba a hacer un gol, se lo dije. A Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar. Muy difícil hoy. Me quedó a mí”, reveló el atacante.

Argentina derrota a Inglaterra por 2-1 y clasifica a la final del Mundial 2026. Foto: Agencia AFP.

El análisis del triunfo

Asimismo, el héroe de la jornada destacó el innegable peso de sus compañeros para revertir la adversidad y elogió la contundencia colectiva del plantel. “Enzo hizo un golazo también. Al final ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, aseguró el centrodelantero.

Finalmente, el atacante brindó su clara perspectiva táctica sobre los factores que inclinaron la balanza a favor de la albiceleste. “Ellos se cansaron. Han presionado 60 minutos, después ya no daban más. Empezaron, cuando encontraron el gol, después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota. Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles”, concluyó.

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