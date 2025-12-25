El mercado de pases en Chile ha sido sacudido por una decisión que mezcla la gratitud con la ambición deportiva de un viejo conocido del fútbol peruano. Cecilio Waterman, tras alcanzar la gloria máxima y consagrarse campeón nacional con Coquimbo Unido, ha decidido dar un giro inesperado a su carrera para liderar el retorno a la élite de un club que marcó su trayectoria profesional. El delantero panameño, quien fue una de las figuras más determinantes del último campeonato, optó por no renovar con el cuadro “pirata” pese a tener el desafío de la Copa Libertadores.

Pese al gran reto que le venía por afrontar en los próximos meses, el delantero panameño eligió en su lugar el proyecto de la Universidad de Concepción, institución que acaba de sellar su regreso a la Primera División tras cuatro años de dura lucha en el ascenso.

La noticia fue oficializada por el club del “Campanil” como el gran golpe mediático de estas fiestas. “La espera valió la pena. Bienvenido a casa, Cecilio. Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman”, se lee en la emotiva publicación del club chileno, confirmando que el atacante será el abanderado del equipo en la temporada 2026.

La noticia fue oficializada por el club del “Campanil” como el gran golpe mediático de estas fiestas. (Foto: Captura X)

El rendimiento de Waterman en la última campaña fue sencillamente espectacular, siendo el pilar ofensivo del Coquimbo Unido que logró la primera estrella de su historia. El panameño registró una producción goleadora envidiable: anotó 13 goles en total —11 por el Campeonato Nacional y 2 por la Copa Chile—, cifras que lo ubicaron dentro del Top 10 de máximos artilleros del país sureño.

Su llegada a la Universidad de Concepción coincide con un momento eufórico para la institución penquista. El cuadro amarillo logró el ascenso directo a la máxima categoría tras golear 3-0 a Deportes Copiapó en la última jornada, un partido que, a pesar de terminar con incidentes en las tribunas, marcó el fin de una sequía que arrastraban desde su descenso en 2021 frente a Colo Colo.

Para el exjugador de Alianza Lima, volver a la “U de Conce” representa cerrar un círculo pendiente. Fue en este equipo donde Waterman se dio a conocer en el fútbol internacional entre 2020 y 2021, demostrando una potencia física y un olfato goleador que luego lo llevarían a pasear su fútbol por diversos clubes de la región, incluyendo su accidentado pero esforzado paso por La Victoria.

Cecilio Waterman llegó a Perú para unirse a Alianza Lima. (Foto: Difusión)

La directiva universitaria ve en el panameño no solo a un goleador probado, sino a un líder que conoce la interna del club y que puede guiar a los más jóvenes en el retorno a la Primera División. Su contratación se ha convertido en el movimiento más importante del club en la última década, entendiendo que Waterman llega en la plenitud de su carrera y con la medalla de campeón bajo el brazo.

El atacante deberá integrarse a los trabajos de pretemporada en los próximos días, con el objetivo de igualar o superar la cuota goleadora que lo hizo brillar este año. Tras tocar el cielo con Coquimbo, el “Aquaman” panameño vuelve al lugar donde siempre fue feliz, asumiendo el reto de devolver a la Universidad de Concepción al protagonismo que su historia en el fútbol chileno demanda.

