Una noticia inesperada sacudió al fútbol sudamericano y generó profunda consternación más allá de las fronteras ecuatorianas. La tarde de este miércoles, un hecho violento ocurrido en Guayaquil terminó enlutan­do a uno de los clubes más populares del continente. En medio de versiones preliminares y un fuerte impacto en redes sociales, la información fue tomando forma con el paso de las horas. Lo sucedido no solo golpeó a Barcelona SC, sino también al entorno del fútbol ecuatoriano al enterarse del fallecimiento de Mario Pineida, jugador del cuadro ‘canario’.

Con el transcurso de la tarde, se confirmó que la víctima del ataque armado fue Mario Pineida, futbolista del primer plantel de Barcelona SC. El hecho se produjo en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil, en los exteriores de un establecimiento comercial, según información preliminar.

Familiares del jugador confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos, situación que incrementó la conmoción en el entorno deportivo. Hasta ese momento, no existían mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias que rodearon el ataque.

Horas después, Barcelona Sporting Club emitió un comunicado oficial en el que confirmó el sensible fallecimiento de su jugador, expresando su pesar por la pérdida y acompañando a la familia en este difícil momento.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista”, señaló el club ‘torero’ en su pronunciamiento difundido a través de redes sociales.

La institución también informó que en las próximas horas dará a conocer los actos que se realizarán en memoria del futbolista, solicitando respeto y oraciones por su descanso eterno y fortaleza para sus seres queridos.

