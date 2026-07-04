La selección francesa, con Kylian Mbappé a la cabeza, va por un nuevo triunfo en este camino invicto que llevan en el Mundial 2026. Este sábado 04 de julio, no te pierdas el juego de Francia vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports y DGo), por los octavos de final de la Copa del Mundo, encuentro que se desarrollará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Por ahora, Francia ha demostrado solidez en defensa y contundencia en ataque, con un cuarteto conformado por Olise, Barcola, Dembelé y Mbappé que ha generado sensación en el torneo.

¿Dónde ver el partido Francia vs. Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Francia vs. Paraguay por la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Francia vs. Paraguay por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 29 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Francia vs. Paraguay por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Países Bajos vs. Marruecos’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Francia vs. Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Sábado 4 de julio de 2026 Horario: 18:00 horas Asunción / 18:00 horas Argentina / 16:00 horas Perú y Colombia

18:00 horas Asunción / 18:00 horas Argentina / 16:00 horas Perú y Colombia Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

DGo Lugar: Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos)

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)