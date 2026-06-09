La selección de Argentina llega al Mundial 2026 con la base de jugadores que ganaron en Qatar 2022, en una de las finales más emotivas de los últimos tiempos ante Francia. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, la albiceleste busca el histórico bicampeonato en Estados Unidos.

Para este competición, el comando técnico de los campeones del mundo tienen una preocupación por la lesión de su golero titular, Emiliano Martínez, quien sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha, y aún no se recupera del todo para atajar.

De hecho, en el último amistoso ante Honduras, no estuvo ni en la banca de suplentes y solo fue protagonista de unas divertidas imágenes mientras tomaba fotos detrás de un arco a sus compañeros que jugaron el partido de preparación.

Al respecto, el entrenador Scaloni se encargó de confirmar desde cuándo lo tendrá a disposición y si será parte del debut en el Mundial. “El viernes le sacarían el vendaje, y si se le formó el cayo, sería una buena señal para materle más caña”, dijo en la última conferencia de prensa.

Cabe precisar que en las últimas prácticas de la albiceleste solo hizo trabajos diferenciados con una sola mano, sin guantes y la mayor parte del tiempo con balón en los pies, para no forzar la zona afectada y que se encuentra en recuperación.

Cabe precisar que solo hace algunos días quedó fuera de la lista final del defensor Leonardo Balerdi del Olympique de Marsella, por una lesión y Lionel Scaloni confirmó que anunciará a su reemplazante el miércoles 10 de junio.

Argentina venció 2-0 a Honduras en el último amistoso en Estados Unidos con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

Pese a que todas las selecciones son competitivas, Argentina lidera uno de los grupos más accesibles que le ha tocado en los últimos años, por lo que se espera que supere esta fase en el primer lugar de la serie.

Fixture de Argentina en el Mundial:

Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 (hora argentina) | Kansas City Stadium.

| Martes 16/06, 22.00 (hora argentina) | Kansas City Stadium. Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 (hora argentina) | Dallas Stadium.

| Lunes 22/06, 14.00 (hora argentina) | Dallas Stadium. Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 (hora argentina) | Dallas Stadium.

Lista de convocados al Mundial

Porteros





Dibu Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensas





Cristian Romero (Tottenham)

Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Olympique Marsella)

Centrocampistas





Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo de Paul (Inter Miami)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Leandro Paredes (Boca)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Valentín Barco (Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Delanteros





Lionel Messi (Inter Miami)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

José Manuel López (Palmeiras)

Nico González (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Nico Paz (Como)

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