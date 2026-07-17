A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro con Claudio “Chiqui” Tapia durante una reunión protocolar realizada en la Trump Tower de Nueva York. En la actividad también participaron los principales dirigentes de la FIFA y de las confederaciones continentales.

Durante el saludo, Trump felicitó al presidente de la AFA por la campaña realizada por la Selección Argentina, destacó el nivel mostrado por Lionel Messi y valoró la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a una nueva final mundialista. Además, recordó el triunfo sobre Inglaterra en semifinales y lo calificó como un gran partido.

En un tono distendido, el mandatario estadounidense le consultó a Tapia si la Albiceleste tiene las condiciones para defender con éxito el título y conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Más tarde, durante los discursos oficiales, Trump también hizo referencia a la selección inglesa. Elogió a Harry Kane, reveló que compartió una partida de golf con el delantero y comentó, entre bromas, que Inglaterra pudo haberse equivocado al retrasar a su mejor futbolista a una posición más defensiva.

En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y otros representantes del fútbol internacional.

El distinguido saludo de Donald Trump hacia Claudio "Chiqui" Tapia refleja la relevancia que ha alcanzado el presidente de la AFA como uno de los máximos referentes del fútbol argentino.

Cuando el fútbol argentino es reconocido en los principales escenarios internacionales, ese… pic.twitter.com/BfY7TLpwfc — fabian lovato (desde 🌍) (@famalovato) July 17, 2026

La reunión se produjo poco después de que la Casa Blanca expresara su respaldo al derecho de los futbolistas argentinos a manifestarse sobre las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra, un gesto que generó diversas reacciones en el ámbito político argentino.

Durante su intervención, Infantino agradeció públicamente el respaldo de Estados Unidos a la organización del torneo y aseguró que la Copa del Mundo superó las expectativas previstas, destacando el papel desempeñado por Trump en el desarrollo del evento.

El presidente estadounidense confirmó que asistirá este domingo al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final entre Argentina y España. Además, participará en la ceremonia de premiación y estará presente durante la entrega del trofeo al campeón.

Por su parte, Claudio Tapia ocupará un lugar en el palco oficial junto a las máximas autoridades de la FIFA, Conmebol, UEFA y la Real Federación Española de Fútbol. También formará parte de la ceremonia de premiación, independientemente del resultado del encuentro.

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