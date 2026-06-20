Mundial 

Ecuador vs. Curazao EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Teleamazonas, DIRECTV y ESPN

Ecuador vs. Curazao juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:00 p.m. por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto por Depor y la transmisión vía Teleamazonas (Canal 5), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

Ecuador vs. Curazao se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Ecuador vs. Curazao se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Previa

Ecuador parte como favorito en los pronósticos previos debido a la diferencia de experiencia internacional entre ambas selecciones.

Previa

Los caribeños saben que una nueva derrota podría dejarlos prácticamente sin margen de error.

Previa

El conjunto caribeño disputa la primera Copa del Mundo de su historia y busca recuperarse rápidamente del golpe inicial.

Previa

Curazao también necesita sumar tras sufrir una dura derrota por 7-1 frente a Alemania en su estreno mundialista.

Previa

El histórico delantero continúa siendo el máximo referente ofensivo de la selección ecuatoriana.

Previa

En ataque, Enner Valencia buscará reencontrarse con el gol en una nueva cita mundialista.

Previa

El mediocampista del Chelsea tendrá la misión de liderar la recuperación y la salida de balón del equipo sudamericano.

Previa

Moisés Caicedo vuelve a ser la principal referencia del conjunto ecuatoriano en la mitad de la cancha.

Previa

La derrota dejó a Ecuador en una situación que la obliga a buscar los tres puntos para mantener intactas sus opciones de clasificación.

Previa

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece mostró orden y solidez defensiva en su debut, aunque le faltó eficacia en los metros finales.

Previa

Ecuador llega obligado a sumar después de caer 1-0 ante Costa de Marfil en la primera jornada.

Previa

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por DSports, mientras que la plataforma DGO permitirá seguirlo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Previa

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. También estará disponible mediante DGO.

Previa

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Perú?

En territorio peruano, el compromiso podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports y la plataforma DGO.

Previa

¿En qué canales ver Ecuador vs. Curazao en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao por Teleamazonas en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible a través de DSports para los clientes de DirecTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por streaming.

Previa

¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Curazao?

El encuentro entre Ecuador vs. Curazao está programado para este sábado 20 de junio desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Brasil y Uruguay el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 8:00 p.m. y en España desde las 01:00 a.m. del domingo 21 de junio.

Previa

El Estadio Kansas City será el escenario principal del partido entre Ecuador vs. Curazao.

Previa

Ecuador vs. Curazao se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Ecuador vs. Curazao.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas