Mundial
Ecuador vs. Curazao EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Teleamazonas, DIRECTV y ESPN
Ecuador vs. Curazao juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:00 p.m. por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto por Depor y la transmisión vía Teleamazonas (Canal 5), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
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Ecuador parte como favorito en los pronósticos previos debido a la diferencia de experiencia internacional entre ambas selecciones.