Tigo Sports es una de las principales señales deportivas de Guatemala y ofrece cobertura de los encuentros de la selección nacional a través de televisión y plataformas digitales. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Tigo Sports es una de las principales señales deportivas de Guatemala y ofrece cobertura de los encuentros de la selección nacional a través de televisión y plataformas digitales. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

La selección de Guatemala afronta este domingo 7 de junio a Ecuador, en lo que viene a ser uno de los últimos partidos antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se llevará a cabo en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos, y los aficionados guatemaltecos podrán seguir este compromiso a través de Tigo Sports, señal que habitualmente transmite los partidos de la selección nacional.

Si estás buscando dónde ver el Guatemala vs. Ecuador EN VIVO, a continuación encontrarás toda la información sobre la transmisión, los horarios por país y las opciones disponibles para seguir el amistoso internacional desde América Latina, España y Estados Unidos.

Con ambos equipos enfocados en llegar en las mejores condiciones a sus próximos compromisos, el Ecuador vs. Guatemala promete ser uno de los amistosos más interesantes de la jornada.
Con ambos equipos enfocados en llegar en las mejores condiciones a sus próximos compromisos, el Ecuador vs. Guatemala promete ser uno de los amistosos más interesantes de la jornada.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO por internet y televisión

Tigo Sports es una de las principales señales deportivas de Guatemala y ofrece cobertura de los encuentros de la selección nacional a través de televisión y plataformas digitales.

Los usuarios que cuenten con servicios de Tigo pueden acceder a la programación mediante sus canales oficiales:

  • Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
  • Canal 706: señal HD de Tigo Sports para usuarios con decodificador HD.

Además, los aficionados pueden consultar la disponibilidad de la transmisión a través de las plataformas digitales y aplicaciones oficiales de Tigo Sports compatibles con dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Horarios de Guatemala vs. Ecuador por país

El amistoso internacional entre Ecuador y Guatemala se disputará el domingo 7 de junio de 2026 en Columbus, Estados Unidos.

País / RegiónHora
Argentina17:00
Uruguay17:00
Paraguay17:00
Brasil17:00
Chile16:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Ecuador15:00
Colombia15:00
Perú15:00
Guatemala15:00
México (Centro)15:00
Estados Unidos (Este)16:00
Estados Unidos (Central)15:00
Estados Unidos (Montaña)14:00
Estados Unidos (Pacífico)13:00
España (Madrid)22:00
España (Canarias)21:00

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Ecuador EN VIVO?

La transmisión del partido variará según el país donde te encuentres:

País / RegiónCanal de TVStreaming
EcuadorEl Canal del Fútbol (ECDF)ECDF Online
GuatemalaTigo SportsTigo Sports App
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
ChileDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
MéxicoClaro SportsClaro Sports Online
Estados UnidosFanatizFanatiz
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+
BrasilPor confirmarPor confirmar
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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