La selección de Guatemala afronta este domingo 7 de junio a Ecuador, en lo que viene a ser uno de los últimos partidos antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se llevará a cabo en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos, y los aficionados guatemaltecos podrán seguir este compromiso a través de Tigo Sports, señal que habitualmente transmite los partidos de la selección nacional.
Si estás buscando dónde ver el Guatemala vs. Ecuador EN VIVO, a continuación encontrarás toda la información sobre la transmisión, los horarios por país y las opciones disponibles para seguir el amistoso internacional desde América Latina, España y Estados Unidos.
Cómo ver Tigo Sports EN VIVO por internet y televisión
Tigo Sports es una de las principales señales deportivas de Guatemala y ofrece cobertura de los encuentros de la selección nacional a través de televisión y plataformas digitales.
Los usuarios que cuenten con servicios de Tigo pueden acceder a la programación mediante sus canales oficiales:
- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para usuarios con decodificador HD.
Además, los aficionados pueden consultar la disponibilidad de la transmisión a través de las plataformas digitales y aplicaciones oficiales de Tigo Sports compatibles con dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
Horarios de Guatemala vs. Ecuador por país
El amistoso internacional entre Ecuador y Guatemala se disputará el domingo 7 de junio de 2026 en Columbus, Estados Unidos.
|País / Región
|Hora
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Paraguay
|17:00
|Brasil
|17:00
|Chile
|16:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Ecuador
|15:00
|Colombia
|15:00
|Perú
|15:00
|Guatemala
|15:00
|México (Centro)
|15:00
|Estados Unidos (Este)
|16:00
|Estados Unidos (Central)
|15:00
|Estados Unidos (Montaña)
|14:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|13:00
|España (Madrid)
|22:00
|España (Canarias)
|21:00
¿Qué canal transmite Guatemala vs. Ecuador EN VIVO?
La transmisión del partido variará según el país donde te encuentres:
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Ecuador
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|ECDF Online
|Guatemala
|Tigo Sports
|Tigo Sports App
|Argentina
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Chile
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|Bolivia
|DSports
|DGO
|México
|Claro Sports
|Claro Sports Online
|Estados Unidos
|Fanatiz
|Fanatiz
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+
|Brasil
|Por confirmar
|Por confirmar