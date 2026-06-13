Alemania debutará en el Mundial 2026 enfrentando a Curazao en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E. El combinado germano parte como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque la selección caribeña buscará dar la sorpresa en una de las presentaciones más importantes de su historia.

El equipo alemán es dirigido por Julian Nagelsmann, técnico de 38 años que asumirá su primera experiencia mundialista al mando de la ‘Mannschaft’. El exentrenador del Bayern Múnich y RB Leipzig renovó su vínculo con la Federación Alemana con el objetivo de devolver a Alemania al protagonismo internacional, luego de las decepcionantes eliminaciones en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

De acuerdo con Bild, Nagelsmann considera que el grupo “es accesible”, aunque ha advertido que Curazao cuenta con varios futbolistas nacidos y formados en Países Bajos, por lo que no será un rival sencillo. Además, el popular diario alemán informó que el experimentado Manuel Neuer se encuentra recuperado y apunta a ser titular en el debut mundialista.

Alemania llega a este compromiso atravesando un gran momento. Según reportó Reuters, la selección europea acumula una racha de nueve victorias consecutivas y afronta el torneo con la obligación de ganar en su estreno para disipar cualquier duda generada por sus recientes actuaciones en los Mundiales. “Cualquier resultado que no sea una victoria aumentará la presión”, señaló el director deportivo Rudi Völler antes del encuentro.

Por su parte, Curazao afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia bajo la dirección del neerlandés Dick Advocaat. El conjunto caribeño buscará dar el golpe ante una potencia que intentará iniciar con el pie derecho su camino hacia la conquista de una quinta estrella.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

España: 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Alemania vs. Curazao?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay. (TyC Sports).

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Chile?

Los aficionados chilenos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Asimismo, la plataforma DGO permitirá ver el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales Alemania vs. Curazao en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Alemania y Curazao a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante la plataforma DGO, que ofrecerá la transmisión en vivo del compromiso.

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