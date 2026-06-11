En el MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos), Brasil vs. Marruecos se verán las caras en el inicio del Grupo C del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que tendrá el debut de Carlo Ancelotti en la máxima competición de selecciones como entrenador, antes lo hizo como futbolista. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Con un ataque demoledor conformado por figuras de la talla de Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick, Igor Jesús, Neymar, entre otros, la ‘Canarinha’ parte como favorita para quedarse con el primer lugar de la serie y limpiar su camino rumbo a los octavos de final del torneo.

Aunque la figura del Santos no ha formado parte de los últimos amistosos de su selección, se espera que tenga minutos en la fase de grupos que, en teoría, debería ser de trámite para los pentacampeones. Su participación además de sumar en lo deportivo, servirá de inyección anímica para el resto del plantel que lo ven como ídolo.

Por su parte, Marruecos, subcampeón de la Copa de África (aunque en los papeles se le denomina como campeón), es otra de las candidatas a llegar a instancias finales del Mundial, bajo el liderazgo de Achraf Hakimi y Brahím Díaz, que militan en el París Saint Germain y Real Madrid, respectivamente.

Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron fue victoria de Marruecos por 2-1 en un amistoso jugado el 25 de marzo de 2023 con goles de Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri. Casemiro, quien es uno de los líderes actuales de la ‘Canarinha’ descontó en aquel partido.

El Grupo C, además de Brasil y Marruecos, tiene a Escocia y Haití, que en el papel son selecciones más débiles que las primeras en mención, pero que podrían dar la sorpresa, sobre todo porque se trata de un formato corto y en campo neutral.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Brasil?

Los aficionados en Brasil podrán seguir el partido entre Brasil y Marruecos a través de TV Globo en señal abierta y por SporTV en televisión por suscripción. Ambas opciones transmitirán el encuentro en vivo con cobertura previa y análisis posteriores.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Perú?

En Perú, el duelo entre Brasil y Marruecos podrá verse en DSports para quienes cuentan con el servicio de DIRECTV. Además, los usuarios de streaming podrán seguir la transmisión mediante DGO, disponible en computadoras, celulares y Smart TV.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán disfrutar del compromiso entre Brasil y Marruecos por la señal de DSports, canal que posee los derechos de transmisión para gran parte de Sudamérica. También estará disponible a través de la plataforma DGO.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Brasil y Marruecos estará disponible mediante plataformas y señales deportivas que cuenten con los derechos para el evento internacional. Se recomienda revisar la programación local de televisión deportiva y servicios de streaming antes del inicio del partido.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir todas las incidencias de Brasil vs. Marruecos por DSports, señal disponible en DIRECTV. Asimismo, el encuentro estará habilitado para los suscriptores de DGO vía streaming.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Colombia?

En Colombia, el partido entre Brasil y Marruecos se podrá ver en vivo por DSports. Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet también tendrán la opción de hacerlo mediante la plataforma DGO.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Ecuador?

La transmisión de Brasil vs. Marruecos para Ecuador estará a cargo de DSports, canal deportivo que ofrecerá la cobertura completa del encuentro. Además, podrá seguirse en línea mediante DGO.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en España?

En España, los aficionados podrán seguir el choque entre Brasil y Marruecos a través de plataformas deportivas que cuenten con los derechos televisivos para este tipo de encuentros internacionales. La disponibilidad puede variar según el operador contratado.

¿En qué canal ver Brasil vs. Marruecos en Paraguay?

En Paraguay, el compromiso entre Brasil y Marruecos podrá verse por DSports para los usuarios de DIRECTV. También estará disponible en streaming mediante DGO, permitiendo seguir el partido desde distintos dispositivos con conexión a internet.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos?

Este encuentro entre Brasil vs. Marruecos se disputará este sábado 13 de junio En el MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos). El partido comenzará a las 5:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

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