Canadá vs. Bosnia y Herzegovina se enfrentarán este viernes 12 de junio por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto y marcará el debut de los canadienses en la Copa del Mundo que organizan junto a Estados Unidos y México.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch buscará comenzar con una victoria ante una Bosnia que regresa a la máxima cita del fútbol después de su histórica participación en Brasil 2014. El duelo promete emociones desde el arranque, ya que ambos seleccionados sueñan con avanzar por primera vez a una fase eliminatoria mundialista.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Bosnia?

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿En qué canal ver Canadá vs. Bosnia?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay. (TyC Sports⁠).

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Chile?

Los aficionados chilenos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

¿Dónde ver Canadá vs. Bosnia en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán seguir todas las incidencias del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a través de DSports en televisión por suscripción. Además, quienes prefieran verlo por internet tendrán la opción de hacerlo mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

Canadá intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B, mientras que Bosnia buscará dar el golpe en Toronto y comenzar con el pie derecho su aventura mundialista.

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