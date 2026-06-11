En Universitario de Deportes trabajan arduamente en los refuerzos para el Torneo Clausura, a pedido expreso del entrenador argentino Héctor Cúper, quien apenas tiene algunas semanas al mando del primer equipo, tras la salida de los estrategas Javier Rabanal y Miguel Araujo. Sin embargo, en los últimos días el club hizo noticia, pero no precisamente por fichajes en carpeta, sino por una fuerte acusación.

El representante del brasileño Miguel Silveira, Robson Lima, aseguró en una reciente entrevista que existen algunos jugadores en el plantel crema que se encargan de armar a los equipos que disputan los partidos oficiales. Estos mismos, serían los que de alguna manera han descartado a su patrocinado, quien tuvo pocos minutos en la primera parte del año.

Al respecto y con evidente molestia se pronunció el gerente deportivo de Universitario, Antonio García Pye, quien calificó de irresponsable y temeraria la declaración del empresario del jugador, pues compromete a futbolistas que ni menciona y genera un clima de inestabilidad en el club.

“Es algo totalmente irresponsable, es un desliz, una temeridad lo que ha hecho porque compromete a ‘x’ jugadores porque no da nombres, a tres comandos técnicos que han estado presentes durante la estadía de Miguel en el club, por lo tanto, eso es totalmente irresponsable. Algunas veces algunos representantes creen proteger a sus representados justificando alguna salida o pedido de rescisión buscando fantasmas o creando novelas o narrativas que lo que hacen es perjudicar más”, dijo en declaraciones al programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Silveira no pudo consolidarse como titular en Universitario. (Foto: El Comercio)

En esa línea, confirmó que iniciarán acciones legales en contra del representante brasileño, quien seguramente será notificado en las próximas horas y tendrá que retractarse o reafirmarse en sus declaraciones sobre el manejo en la interna del equipo.

“Ya el área legal está por su lado trabajando en el tema, pero yo lo que tengo que hacer es desmentir y, en ese caso, poner las manos al fuego tanto por los jugadores como por el comando técnico que trabajan con una responsabilidad grande. Puede haber errores, como en todas partes, pero decir que hay técnicos que se dejen manipular de esa manera impunemente y lo permitan, es falta de respeto a la carrera de cada uno de ellos y también a los jugadores”, apuntó García Pye.

¿Qué dijo Robson Lima?

El agente aclaró que asumía la total responsabilidad de sus comentarios para proteger a su representado de posibles represalias directas. “Es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes, antes de hablar. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie; ellos ya saben esto directamente de mí”, dijo en el programa Mano a Mano.

El punto más crítico de su descargo llegó al revelar la supuesta pérdida de autoridad del cuerpo técnico frente a un grupo de futbolistas con excesivo poder en el vestuario. “No voy a nombrar, no recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: ‘No pongas a este, pon a otro’”, aseguró el brasileño.

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