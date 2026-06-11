Gianluca Lapadula es la obsesión de Universitario, pero aún no se confirma su llegada para la segunda parte de la temporada de la Liga 1. El delantero cuenta con la aprobación del entrenador argentino Héctor Cúper, aunque no existe certeza de que tenga su primera experiencia en el fútbol peruano, pues solo ha venido para jugar con la blanquirroja.

La ansiedad por fichajes de calidad es grande en el mundo crema que sufrió con la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, y también por quedar fuera prematuramente de la pelea por el Torneo Apertura, que finalmente ganó su clásico rival, Alianza Lima.

Sobre el particular habló Antonio García Pye, gerente deportivo de la ‘U’, quien no confirmó ni descartó la incorporación del ‘Bambino’, pero sí reconoció que existe diálogo con el jugador, y hasta se animó a dar un plazo para definir su contratación.

“Se especula mucho. Hay mucha ansiedad y la comprendo. Este es un trabajo de hormiga que cuando se especula mucho, se complica. Tratamos de sacar el postre cuando esté horneado. Si está a la mitad, se puede malograr”, dijo el directivo crema en RPP

“Los anuncios se van a hacer en su momento. Hay esperar y la próxima semana habrá novedades. Que la gente se quede tranquila. Vamos a tener un equipo para luchar el tetracampeonato de todas maneras”, añadió García Pye.

Lapadula jugó la última temporada europea en el Spezia de la serie B de Italia. (Foto: X)

Cabe precisar que también existe interés por traer de vuelta a Raúl Ruidíaz pero, pese al interés de ‘La Pulga’ de regresar al club que lo formó, el comando técnico de Cúper habría sentado su posición ante la dirigencia de la ‘U’ de que al futbolista que quieren es Gianluca Lapadula.

El presente deportivo de Ruidíaz no es el mejor y, de hecho, el club norteño se ubica en la parte baja de la tabla, pero es imposible no recordar lo eficiente que fue cuando vistió la camiseta crema, con la que fue campeón nacional en el 2009 y 2013.

Además, cuenta con una probada calidad que lo hizo goleador en las Ligas de México y Estados Unidos, incluso es uno de los goleadores históricos del Seattle Sounders, su último equipo antes de regresar a la Liga 1 de Perú.

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