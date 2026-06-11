Corea del Sur vs. República Checa jugarán este jueves 11 de junio, por la primera fecha de la Copa del Mundo. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Akron en la ciudad de Guadalajara. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El compromiso corresponde a la fecha 1 del Grupo A, donde cada punto será clave en la pelea por avanzar a los octavos de final. Por ello, ambos equipos saldrán con la obligación de sumar en su estreno mundialista.

Corea del Sur llega a esta Copa del Mundo con la intención de repetir las buenas actuaciones que ha mostrado en anteriores ediciones. El conjunto asiático apuesta por un plantel competitivo y con experiencia internacional.

Por su parte, República Checa vuelve a un Mundial con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo. El cuadro europeo intentará imponer sus condiciones desde el inicio para dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

¿En qué canales ver la transmisión del partido? Para Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse mediante las señales de ESPN, Disney Plus Premium y DIRECTV Sports, canales que cuentan con los derechos del Mundial 2026.

Asimismo, distintas televisoras locales transmitirán el compromiso en diversos países. Recuerda que no recomendamos utilizar plataformas piratas como Fútbol Libre TV para seguir este tipo de eventos.

¿A qué hora juegan? El partido entre Corea del Sur y República Checa está programado para disputarse este jueves desde las 9:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay iniciará dos horas más tarde.

El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural del Grupo A. Tanto asiáticos como europeos saben que comenzar ganando puede marcar una diferencia importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Corea del Sur vs. República Checa?

El encuentro entre Corea del Sur vs. República Checa está programado para este jueves 11 de junio desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 04:00 a.m. del viernes 12 de junio.

¿En qué canales ver Argentina vs. Honduras?

El partido entre Corea del Sur vs. República Checa se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, con la transmisión de DIRECTV y ESPN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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