España vs. Austria se enfrentan este jueves 2 de julio, en compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este partido y cómo llegan ambos combinados nacionales del duelo que se jugará en el SoFi Stadium (California, Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

‘La Roja’, una de las candidatas a ganar su segunda estrella, sigue en busca de su mejor versión. En fase de grupos, inició conun sorpresivo empate ante la debutante Cabo Verde. Luego, goleó sin problemas a Arabia Saudita. Finalmente, cerró la serie con una victoria por la mínima sobre Uruguay, aunque sigue lejos del rendimiento alcanzado en la última Eurocopa.

Muy diferente no es el panorama de Austria que apenas alcanzó una victoria en fase de grupos y fue ante la débil Jordania. También le tocó enfrentarse ante la vigente campeona del mundo, Argentina, y pese a jugarle un partido bastante competitivo, perdió por 2-0. Lo más preocupante fue su cierre de llave ante Argelia, rescatando un empate en la última jugada del partido.

En líneas generales, ambos combinados nacionales llegan con más dudas que certezas, pero es innegable que el peso del partido pasará por lo que hagan los ibérico que, tal vez, muestren su real poderío en los próximos partidos que son de muerte súbita.

Su gran estrella, Lamine Yamal, llegó entre algodones a la competición y, de hecho, no fue inicialista en ante Cabo Verde. En los siguientes encuentros sí fue titular y anotó frente a Arabia Saudita, pero sin lucir desequilibrante como tiene acostumbrado al mundo fútbol.

'La Roja' cerró la fase de grupos con victoria por 1-0 sobre Uruguay. (Foto: Selección de España)

El historial dice que España y Austria solo se han enfrentado una vez en la historia de los Mundiales. Fue en Argentina 1978, con victoria por 2-1 para Austria en la fase de grupos.

¿En qué canales ver España vs. Austria en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el debut de La Roja ante Austria a través de La 1 de RTVE en señal abierta, además de RTVE Play por streaming. Quienes deseen ver todos los partidos del Mundial 2026 también podrán hacerlo mediante DAZN.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Perú?

En Perú, el encuentro entre España y Austria será transmitido por DSports, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026. Asimismo, estará disponible vía streaming en DGO.

¿En qué canales ver España vs. Austria en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido por las señales de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en el país.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Argentina?

En Argentina, el compromiso se podrá seguir a través de DSports por televisión de paga, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que ofrece la cobertura completa del torneo.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Colombia?

Los hinchas colombianos tendrán la posibilidad de ver el partido mediante DSports y también por DGO en dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Venezuela?

En territorio venezolano, la transmisión del encuentro estará disponible por DSports, además del servicio de streaming DGO, que permite seguir toda la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante Canal 5, además de DSports y la plataforma DGO, opciones que ofrecen la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Chile?

En Chile, el partido se podrá ver por DSports y mediante streaming a través de DGO, que transmite los 104 encuentros de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Paraguay?

Los aficionados paraguayos tendrán disponible la transmisión por DSports y DGO, con cobertura completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver España vs. Austria en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas en señal abierta y también por DSports y DGO para quienes busquen la transmisión completa del torneo.

¿A qué hora juegan España vs. Austria ?

El encuentro entre España vs. Austria está programado para este jueves 2 de julio desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

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