La Selección de Francia buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 cuando enfrente a Irak por la segunda fecha del Grupo I. Los dirigidos por Didier Deschamps llegan como favoritos tras un sólido estreno, mientras que los asiáticos están obligados a sumar para seguir con opciones de avanzar.

En su debut, Francia derrotó 3-1 a Senegal con una gran actuación de Kylian Mbappé, quien marcó un doblete y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa. Además, Bradley Barcola también se hizo presente en el marcador, confirmando el buen momento ofensivo de Les Bleus.

Según el análisis de L’Équipe, el conjunto francés mostró una clara mejoría en el segundo tiempo ante Senegal, impulsado por la sociedad entre Mbappé y Michael Olise, aunque todavía existen interrogantes sobre el rol de Ousmane Dembélé dentro del esquema de Deschamps. El medio francés también destacó que el seleccionador no realizaría grandes cambios tras el convincente estreno.

Por su parte, Irak llega golpeado luego de caer por 4-1 frente a Noruega en la primera jornada. El equipo dirigido por Graham Arnold necesitará dar el golpe ante Francia para mantenerse con vida en un grupo que también integran Senegal y Noruega.

¿Cuándo juegan Francia vs. Irak?

El partido se disputará el lunes 22 de junio de 2026 en el Estadio Filadelfia, por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Francia?

Los aficionados franceses podrán seguir el partido entre Francia e Irak por M6 en señal abierta. Además, beIN Sports también transmitirá el encuentro para sus suscriptores.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Perú?

En Perú, la transmisión del Mundial 2026 está a cargo de América Televisión con partidos seleccionados en señal abierta. Asimismo, DSports y DGO ofrecen la cobertura completa del torneo, por lo que el encuentro también podrá seguirse mediante esas plataformas.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán ver el compromiso por Telefe (partidos seleccionados), mientras que TyC Sports y DSports/DGO cuentan con la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Colombia?

En territorio colombiano, el partido podrá seguirse por Caracol Televisión y Canal RCN, dependiendo de la programación oficial. Además, DSports y DGO transmitirán el encuentro.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido por Canal 5, TUDN y la plataforma ViX, sujetos a la programación oficial del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. También estará disponible por DSports y DGO para los usuarios de DirecTV.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá seguirse mediante DSports y DGO, plataformas que cuentan con la transmisión completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el compromiso por DSports y DGO, además de las señales abiertas que dispongan del partido según la programación oficial.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Venezuela?

En Venezuela, el partido estará disponible mediante DSports y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas en señal abierta, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el partido por RTVE (La 1 o Teledeporte, según programación) y también mediante DAZN, que posee derechos del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irak?

Perú, Colombia y Ecuador : 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México (CDMX): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 11:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR