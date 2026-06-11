Gianluca Lapadula es, por estos días, el principal objetivo de Universitario de Deportes, que trabaja en su incorporación, por encima de los diálogos que existen con el delantero Raúl Ruidíaz, otro jugador que interesa al club, pero más a la dirigencia de la ‘U’, que al comando técnico que lidera Héctor Cúper.

Hasta el momento, ‘El Bambino’ no se había pronunciado sobre la posibilidad de jugar en uno de los clubes más grandes de la Liga 1, y vigente tricampeón nacional. Sin embargo, en las últimas horas, utilizó sus redes sociales para dejar un misterioso mensaje que daría algunas luces de su futuro cercano.

Acompañado de una imagen con su último club, Spezia, Lapadula expresó su deseo de regresar a su mejor nivel, en una de sus temporadas más irregulares por la falta de gol y lesiones que lo mantuvieron fuera de las canchas por largos periodos de tiempo, razón por la cual no pudo evitar el descenso de su equipo a la Serie C de Italia.

“Esperaba que el tiempo aliviara la amargura, pero no fue así. Sé que lo di todo, luchando hasta el final porque creía en ello. Una cosa es segura: transformaré este sufrimiento en fortaleza y una oportunidad para crecer, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe precisar que lo de Lapadula a la ‘U’ dependerá exclusivamente del jugador que, si bien ha vestido la camiseta de la selección peruana, nunca ha jugado en el fútbol nacional, pues toda su carrera la ha hecho en la Serie A y B de su natal Italia.

Las próximas horas resultan claves para conocer una determinación oficial por parte del club crema que busca potenciar su plantel, sobre todo en ataque, debido a la salida del delantero hispanosenegalés Sekou Gassama y la posible desvinculación de José ‘Tunche’ Rivera.

En caso se caiga el fichaje del ’Bambino’, la segunda opción en la ‘U’ sería Raúl Ruidíaz, quien actualmente es jugador de Atlético Grau y tiene toda la intención de volver al club donde se formó, pero que estaría disgustado porque el tema se ha dilatado mucho.

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