Portugal debutará en el Mundial 2026 enfrentando a República Democrática del Congo en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo K. El seleccionado luso llega con el cartel de favorito, impulsado por una generación repleta de talento y con la ilusión de conquistar por primera vez la Copa del Mundo.

La selección portuguesa es dirigida por Roberto Martínez, quien afrontará su primera experiencia mundialista al frente de la ‘Seleção das Quinas’. El técnico español ha transmitido confianza antes del estreno y destacó el compromiso del plantel en la antesala del torneo. “Tenemos a todos los jugadores preparados y la maleta llena de los sueños de los portugueses”, señaló el entrenador antes de viajar a Estados Unidos.

Por su parte, el diario portugués A Bola resaltó el buen ambiente dentro de la concentración y abrió el debate sobre el once ideal para el debut frente a RD Congo, tras los amistosos previos disputados por Portugal. El medio considera que la competencia interna ha elevado el nivel del grupo de cara al inicio del certamen.

Asimismo, el experimentado Cristiano Ronaldo volverá a liderar al combinado luso en una nueva cita mundialista. Roberto Martínez ha reiterado públicamente su confianza en el capitán portugués y en el aporte que puede ofrecer tanto dentro como fuera del campo. Según diversos medios portugueses, el delantero llega en buenas condiciones físicas y apunta a ser titular en el estreno.

Portugal arriba al Mundial después de cerrar su preparación con una victoria sobre Nigeria. La Federación Portuguesa de Fútbol destacó que el equipo mostró solidez y confianza antes de emprender el viaje hacia Norteamérica.

En la otra vereda, República Democrática del Congo disputará su primera Copa del Mundo desde 1974. Reuters informó que el conjunto africano vive el torneo con enorme ilusión y confianza, respaldado por una generación que ha despertado el entusiasmo de sus aficionados tras más de cinco décadas de ausencia mundialista.

¿A qué hora juegan Portugal vs. RD Congo?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. España: 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports en televisión por suscripción. Además, DGO y Paramount+ transmitirán el compromiso vía streaming.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, el duelo estará disponible por DSports. Además, DGO y Paramount+ ofrecerán la señal en vivo.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Chile?

El compromiso entre portugueses y congoleños podrá verse en Chile por DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán ver el partido mediante DSports en televisión por suscripción, además de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports. De igual forma, DGO permitirá seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales ver Portugal vs. RD Congo en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán disfrutar del debut de Portugal en el Mundial 2026 mediante DSports y la plataforma DGO.

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