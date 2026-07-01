Mundial
Estados Unidos vs. Bosnia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus
Estados Unidos vs. Bosnia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 7:00 p.m. por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión de DIRECTV, DGO, ESPN y Disney Plus.
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¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia?
El encuentro entre Estados Unidos vs. Bosnia está programado para este miércoles 1 de julio desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a la 6:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del 2 de julio.